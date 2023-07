Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 21 de julio de 2023, p. 28

Madrid. El presidente del gobierno y candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, sacó su última carta antes de las elecciones generales del domingo: recordó una fotografía de 1995 en la que aparece Alberto Núñez Feijóo, del derechista Partido Popular (PP), y favorito según las encuestas para ganar la contienda electoral, en el yate de su antiguo amigo, Marcial Dorado, quien fue condenado por tráfico de drogas.

Es inquietante que un dirigente político haya tenido relaciones tan estrechas con un narcotraficante. Es una inquietud compartida por millones de españoles , afirmó Sánchez en entrevista con en la televisora La Sexta.

La imagen de 1995 fue publicada por primera vez en 2013 por el diario El País, cuando Núñez Feijóo era presidente de la Xunta de Galicia y aspiraba a convertirse en líder nacional del PP. La foto detuvo de alguna manera su ascenso político. En ese momento explicó ante el parlamento gallego que Dorado y él habían sido amigos desde la infancia y que cuando se tomaron las fotografías él no sabía que tenía causas abiertas relacionadas por tráfico de drogas y nexos con cárteles de la droga de Colombia, versión que mantiene hasta ahora.

La única que había mencionado la fotografía hasta ahora fue la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, también gallega quien intentó varias veces, sin éxito, que Núñez Feijóo saliera del poder en Galicia.

En el debate del pasado miércoles, Sánchez no logró relanzar su candidatura y ante el riesgo cada vez más cercano de un triunfo de la derecha, el mandatario recordó las amistades de su contrincante para desacreditarlo.