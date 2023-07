▲ Pescadores de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, dejaron de laborar por miedo debido a la desaparición de cuatro de sus compañeros cuando navegaban por el río Balsas; uno de los extraviados regresó solo, pero no ha hablado. Foto Sergio Ocampo

Relató que al menos 100 personas quedaron sin trabajo por el miedo de lo que pasó. El problema ocurrió en Laguna del Cangrejo, donde pescamos, pero ya nos tenían prohibido ir, y Guadalupe no laboró ahí, sino que ahí encontramos las lanchas .

La mañana de ayer en Mezcala, a las orillas del río Balsas, familias enteras, incluidos niños, mujeres y ancianos, esperaban impacientes pero con esperanza el regreso de los tres pescadores. Sin embargo, hasta el mediodía no sucedió nada, a pesar de la búsqueda realizada por autoridades y pobladores.

La falta de trabajo, señaló Javier Bautista, ha ocasionado que las familias se queden sin sustento. Son como 100 que no tienen para comer, porque sólo se dedicaban a la pesca, y ahorita estamos sin dinero .

Bautista Garduño es padre de Guadalupe Bautista Astudillo, de 30 años de edad y uno de los tres hombres aún extraviados. Hay desesperación entre las familias de los pescadores desaparecidos; tanta, que no comen ni duermen , manifestó.

Detalló que en la búsqueda realizada con elementos de la Fiscalía General del Estado “fuimos a recoger las lanchas, pensando que ahí estaría mi hijo; pero no estaba, nomás encontramos las atarrayas y mojarras muertas, y ya no sabemos nada. Ese lugar queda a más de una hora de aquí en lancha, que alcanza una velocidad más o menos de 60 kilómetros por hora.

La mera verdad ya estamos desesperados. Llevamos así desde el domingo (cuando desaparecieron) y no sabemos nada de nuestros hijos; nuestras esposas se encuentran mal. Queremos una solución.

Aunque reconoció el apoyo de la fiscalía estatal, pidió que los acompañen a buscarlos a un lugar conocido como la basura, para ver si cayeron al río y buscarlos ahí. Lo que sea, pero no queremos ir solos, ya no queremos más desaparecidos .

Epifania Catalán, tía de Juan Carlos Catalán Silva, otro de los desaparecidos, expresó: Sabemos que sí han buscado a nuestros familiares, aunque no hay rastro de ellos. Incluso llegaron hasta un lugar que se llama Las Juntas, uno de los puntos más lejanos .

Con lágrimas, la mujer pidió a la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda “que no nos deje solos, que comprenda nuestro dolor. No son animales, son gentes y nos duele mucho, porque ya son muchos días sin comer, sin tomar agua. No sabemos cómo están.