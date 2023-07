Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 21 de julio de 2023, p. 23

La Reserva Federal de Estados Unidos anunció el jueves la puesta en marcha del FedNow, un sistema de pagos que permitirá a los ciudadanos enviar y recibir fondos en todo momento, eliminando el retraso de varios días que suelen tardar en liquidarse las transferencias de efectivo. El nuevo sistema se lanza con 41 bancos –entre ellos JPMorgan, Bank of New York y US Bancorp– y 15 proveedores.