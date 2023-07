“Fue una carrera tranquila, pero rápida. He tratado de estar concentrado y no estaré relajado hasta que lleguemos a París, no antes. Las jornadas como ésta pueden hacerte perder el Tour”, manifestó Vingegaard.

He dormido bien. Me he recuperado de lo que me pasó el miércoles. Al principio de es-ta etapa fue difícil. Estaba muy emocionado, pero todo el mundo trató de hacerme subir la moral en el pelotón , expresó Pogacar, tras el hundimiento que sufrió la víspera en la subida final del Col de la Loze.

Asgreen decidió lanzarse en una escapada desde el primer kilómetro. El belga Victor Campenaerts (Lotto) y el noruego Jonas Abrahamsen (Uno-X) se le unieron de inmediato, llegando a contar el trío de cabeza con más de un minuto y medio de ventaja.

El pelotón reaccionó y cuando estaba muy cerca, el holandés Pascal Eenkhorn (Lotto) logró destacarse y alcanzar al trío que comandaba la prueba, cuando quedaban 58 kilómetros para la meta.

El grupo volvió a acelerar, pero cuando estaba a un paso de alcanzar al cuarteto destacado, le faltaron metros, por lo que Asgreen logró cruzar primero la meta, delante de Eenkhorn y Abrahamsen, seguidos del grueso de corredores.