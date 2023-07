La coproducción entre México y Estados Unidos mezcla 50 tomas de Zoom realizadas a partir de marzo de 2020, con la sesión presencial grabada en la Ciudad de México, en mayo de 2022, que Spencer Tunick dirigió vía esa aplicación desde su casa en el estado de Nueva York. Con ella se finalizó el proyecto Stay Apart Together.

Tunick, entonces, reinventó su quehacer. En marzo de 2020 viró hacia la sana distancia para crear instalaciones de desnudos. La crisis sanitaria lo llevó a realizar su primera obra dirigida completamente en línea. Ésta tuvo por título Stay Apart Together (Manténganse separados pero unidos, traducción libre).

Stay Apart Together fue curado y coordinado por el artista visual mexicano Alonso Gorozpe (Ciudad de México, 1987) y su entonces recién fundado Studio 333, en Mérida, Yucatán. El también performancero, quien ha colaborado con Tunick desde 2008, expresó a La Jornada: “En cuanto empezó la pandemia, le mandé un mensaje a Spencer sugiriéndole hacer un proyecto que utilizara plataformas de videoconferencia. Me dijo: ‘si me ayudas a organizarlo, lo hacemos’. Le contesté que sí, y en ese momento justo con el estudio de arte y performance que acababa de fundar, nos lanzamos a la aventura”.

Aprender a adaptarnos

Una de las primeras sesiones contó con participantes de México, Tailandia, Sudáfrica, Estados Unidos, India, Dinamarca, Líbano, Argentina, Polonia, Alemania, Uruguay, Australia, Filipinas, Canadá, Países Bajos, Israel, Irlanda, Italia, Malasia, Bélgica, Colombia, Francia, Pakistán, Irán e Italia.

Al respecto, Tunick sostuvo: “Como fotógrafos y artistas que trabajan con grupos de personas, tenemos que aprender a adaptarnos y no sentirnos asfixiados por los limitantes en tiempos difíciles. Nuevas formas de conectividad evolucionarán, y crearán comunicaciones humanas innovadoras con el concepto de la sana distancia en mente.

Gorozpe tuvo a su cargo la producción del documental junto con Alexis Fridman, Rodrigo García Huerdo, Fernanda Gómez y Natalia Ruano.