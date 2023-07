Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Viernes 21 de julio de 2023, p. 32

La senadora Xóchitl Gálvez fue denunciada penalmente ante la Fiscalía General de Justicia por los delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflicto de intereses y corrupción cometidos durante su gestión como jefa delegacional de Miguel Hidalgo.

El ex alcalde Víctor Hugo Romo y el ex secretario de Gobierno Gustavo García explicaron que incurrió en un conflicto de intereses con sus dos empresas: Hi-Tech Services y Omei, que fueron contratadas por la desarrolladora Simetric Grupo Inmobiliario.

Dicha constructora llevó a cabo el complejo One Marina Park, ubicada en avenida Marina Nacional 60, colonia Tacuba, y Distrito Polanco, en bulevar Manuel Ávila Camacho, en las Lomas de Chapultepec, tras obtener los permisos, la manifestación de construcción y la publicitación vecinal.

Inmediatamente, por obra y arte de magia, la constructora contrata a sus empresas por un monto de 70 millones de pesos, las cuales son dirigidas por su hija y su esposo. Ahí se cuadra perfectamente el conflicto de intereses y el tráfico de influencias , expuso Romo.