Respecto a los reportes de que el gobierno de Abbott ordenó a sus agentes tomar medidas como no ofrecer agua a los migrantes incluso en condiciones de calor, López Obrador opinó que esto sí es posible, que no se le dé agua a migrantes, que incluso se les persiga , pues en ese estado “se llegó en un tiempo incluso a cazar a migrantes.

No deja de ser propaganda, publicidad, porque es una franja muy pequeña; es para tomarse la foto y pretender sacar votos, porque también yo creo que ya no les funciona, la gente de Texas no ve bien eso , consideró el mandatario, quien agregó que no se reuniría con Abbott aunque éste lo invitara. En cambio, dio a conocer que recientemente se reunió con la nueva gobernadora de Arizona, la demócrata Katie Hobbs.

López Obrador confirmó que la próxima semana recibirá a la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, para continuar el diálogo sobre temas como migración y tráfico de fentanilo y armas, en una sesión en la que también participarán autoridades de Canadá.