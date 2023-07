Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 20 de julio de 2023, p. 9

Querétaro, Qro., Marcelo Ebrard respondió a dichos de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien reclamó al ex canciller no destacar los logros del presidente Andrés Manuel López Obrador. El aspirante a encabezar los comités de defensa de la 4T negó que con su plan Ángel pretenda demeritar o buscar defectos en la política de seguridad del mandatario, y aseguró que su intención es ampliar las acciones del Presidente en esa materia.

En conferencia de prensa, el ex jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal explicó: Yo parto de la afirmación de que si tenemos la Guardia Nacional, que ha sido una creación del presidente López Obrador, ahora lo que tenemos que hacer es mejorarla: lo que pasa es que a veces hay compañeras y compañeros que no entienden bien lo que Andrés (Manuel) hace, es más, cuando les preguntas lo que es la Cuarta Transformación no te saben decir bien .