Está tratando de darle la vuelta, porque el Presidente todo trampea, no cumple con la ley, entonces yo voy insistir en el INE que nos deje en paz y que se ponga a trabajar, yo sigo insistiendo: Presidente pónganse a trabajar por la seguridad pública, la justicia y la paz , dijo Gálvez.

Al INE, la senadora panista pidió que actúe de manera equitativa tanto con el Frente Amplio por México como con Morena; “no puede ser disparejo, no puede dejar a Morena hacer todo lo que quiera, y a nosotros acotarnos, porque si nos dice que no podemos recorrer los estados, pues va a haber una contienda inequitativa; las corcholatas no sólo están recorriendo (México), tienen tapizado el país”, aseguró.