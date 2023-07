Patricia Vázquez

Jueves 20 de julio de 2023, p. 6

Chetumal, QR., El aspirante a la coordinación nacional de la defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López, recortó la agenda de su gira por Quintana Roo para atender un llamado que la dirigencia nacional de Morena le hizo a él y a los demás participantes en la contienda interna.

Durante su visita a la comunidad de Carlos A. Madrazo, en el municipio de Othón P. Blanco, ante unos 2 mil cañeros, el ex secretario de Gobernación explicó que su asamblea informativa en Playa del Carmen no se llevaría a cabo porque fue convocado por su partido; no aclaró el motivo.

En tanto, en esta localidad afirmó, que como nunca, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado un gran impulso al sureste del país, con grandes obras emblemáticas como el Tren Maya, que genera ya empleos y desarrollo para toda la región.