Periódico La Jornada

Jueves 20 de julio de 2023, p. 6

San Luis Potosí, SLP., Claudia Sheinbaum Pardo declaró que el partido Morena no les ha notificado de medidas cautelares emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para que los aspirantes que buscan la coordinación nacional de la Cuarta Transformación dejen de realizar sus asambleas informativas.

Mencionó que la Comisión de Quejas del INE divulgó las citadas medidas, pero el partido guinda no ha emitido una información al respecto y vamos a ver qué resuelve el INE . Aunque no descartó que se impugnen porque como dije (el martes) no es un tema de proselitismo personal, pues todos los partidos y sus militantes construyen activismo político para ganar corazones, y más en la 4T que luchamos por la revolución de las conciencias .

La ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México visitó la capital de San Luis Potosí como aspirante a coordinadora nacional de la defensa de la Cuarta Transformación.