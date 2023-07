En conferencia de prensa en Morelos, Gálvez admitió que sí, estamos en un proceso adelantado, lo reconozco, es como hacernos un poco güeyes, sí estamos o no estamos, yo trato de ser muy cuidadosa con mi discurso, trato de no hablar de lo que el INE no quiere que se hable, pero todos sabemos que estamos en dos contiendas enfocadas en elegir a quién va a coordinar y a la larga a encabezar. Es la verdad .

Ante ello, pidió al INE ser suficientemente claro con ambos frentes , pero no dejar a Morena hacer lo que quiera y a nosotros acotarnos .

Con el fallo del TEPJF se refrenda que el frente opositor es conforme a la ley. Continúa y va con todo , agregó el aspirante en el proceso, Enrique de la Madrid (PRI).

Mientras, sobre los llamados a los participantes para que declinen en favor de Xóchitl Gálvez, De la Madrid insistió ayer que no se bajará de la contienda.

¿Por qué me voy a bajar? Aquí de lo que se trata es que logremos saber, hasta el final, quién es la persona más competitiva y más competente. Si fuera ella, hasta el final, tendrá mi apoyo, pero si no fuera, pues será al revés. Entonces, yo nunca me salgo de una película hasta ver el final, y aquí yo soy actor de la película y me espero hasta el final , dijo en Durango.

La dirigencia del PAN, en tanto, se pronuncia en favor de que haya contraste de ideas y se dé la oportunidad a la gente de elegir entre las distintas opciones dentro del frente, es decir, de entre 12 aspirantes.