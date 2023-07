Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 20 de julio de 2023, p. 4

Legisladores de oposición le enmendaron la plana al ex presidente Vicente Fox, quien declaró la víspera que espera que Xóchitl Gálvez gane la Presidencia de la República en 2024, para que le devuelva su pensión, su seguro de gastos médicos mayores y elimine los programas sociales, que son para güevones .

Los coordinadores del PRI y el PRD en el Senado, Manuel Añorve y Miguel Ángel Mancera, aclararon que los programas sociales están ya en la Constitución, que no hay posibilidad alguna de que se eliminen y tampoco de regresar las pensiones a los ex presidentes de la República, y sostuvieron que Fox no incide en el Frente Amplio por México.

En contraparte, los diputados de Morena Hamlet García Almaguer y del PT Reginaldo Sandoval Flores advirtieron que la declaración de Fox retrata lo que el bloque opositor pretende, que es regresar a un gobierno de privilegios para unos cuantos, que se enriquecen al amparo del poder público.

Si Fox quiere su pensión millonaria y sus 100 mil pesos para gastos médicos, que le pida trabajo a la presidenta de la Corte, Norma Piña, ya que allí persisten los sueldos y beneficios ofensivos, que se eliminaron ya de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Que lo contraten aunque sea como porrista , comentó irónico el diputado García Almaguer.

Por su parte, el petista Reginaldo Sandoval consideró que fue en el sexenio de Fox cuando Xóchitl Gálvez comenzó a amasar su fortuna, al obtener contratos para sus empresas y su ex jefe le pasa ahora la factura. Agregó que el ex presidente es un cínico, porque se enriqueció con todo lo que robó durante su sexenio , junto con Marta Sahagún y sus hijos.

En entrevista aparte, el ex gobernador de Baja California y ex legislador panista Ernesto Ruffo, quien es uno de los promotores de Gálvez, comentó que “es una foxada” más, que no influirá en el respaldo de los ciudadanos a la hidalguense.