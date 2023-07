Arturo Sánchez Jiménez y Laura Poy

Periódico La Jornada

Jueves 20 de julio de 2023, p. 4

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que se da por notificado del ordenamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) que le imposibilita hablar del proceso electoral de 2024 y como ya no puede expresarse al respecto – porque me cepillan los del INE y el Tribunal Electoral – estrenó una nueva sección en su conferencia de prensa matutina a la que llamó No lo dije yo .

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Ejecutivo inauguró el bloque con el video de una reciente entrevista del ex presidente Vicente Fox, en la que el guanajuatense aseguró que deben desaparecer los programas sociales porque los güevones no caben en este país , alabó las posturas de Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial de la oposición, adelantó que le pedirá que restablezcan las pensiones vitalicias para los ex presidentes porque, manifestó, ha estado “batallando para sobrevivir económicamente.

“Ojalá Xóchitl nos cubra esto, que los güevones no caben en el gobierno, y tampoco en el país, ya se acabó que estén recibiendo programas sociales. ‘¡A trabajar, cabrones!’, como dice Xóchitl”, declaró Fox sobre los programas que con un presupuesto de 598 mil millones de pesos beneficiarán este año a más de 25 millones de personas, entre ellas 11 millones de adultos mayores, según cifras del gobierno federal.

INE, IFE, ya me di por notificado, No voy a decirlo yo , sostuvo López Obrador luego de la proyección del video de la entrevista de Fox y de pedir a su equipo que repitiera la parte en la que el guanajuatense se pronunció en contra de los programas sociales.

López Obrador afirmó que lo dicho por Fox es el meollo de las diferencias entre el gobierno de la 4T y sus opositores, así como el centro de la campaña mediática en contra de su gestión.