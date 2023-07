T

ranscurren los años y el culebrón protagonizado por Emilio Lozoya y Alejandro Gertz parece no tener fin, con todo y que el ex director peñanietista de Petróleos Mexicanos ha recurrido a todo tipo de trucos legaloides para retrasar su juicio y evitar una sentencia firme. Ahora, un cuatrienio más tarde (desde que un juez giró orden de aprehensión en su contra, en mayo de 2019, a la fecha), el inquilino del Reclusorio Norte, y ya transmitidos cientos de capítulos, el ex funcionario se queja por el cambio de jugada en su afán de lograr un acuerdo reparatorio con el gobierno federal.

Lo llamativo de esto es que, sin sonrojarse, quien como funcionario actuó ilegalmente, de forma extorsiva y carente de ética hoy reclama por tal cambio , pues, dice, resulta ilegal, inmoral y raya en la extorsión , porque ya había aceptado pagar el monto fijado inicialmente . Según él, el punto del desacuerdo con el gobierno federal es lo que debe pagar si es que pretende salir de la cárcel.

En los cuatro años y cuatro meses al aire, el culebrón ha tenido varias etapas: la inhabilitación por parte de la Secretaría de la Función Pública; amparo; orden de aprehensión; fuga (originalmente se conoció que huyó a Alemania); captura y encarcelamiento en España; extradición a México; hospitalización, testigo protegido o criterio de oportunidad ; largas y más largas de la FGR; cena en lujoso restaurante de Las Lomas y de allí al Reclusorio Norte, donde permanece desde noviembre de 2022. Todo ello, aderezado con todo tipo de trucos legaloides y la exasperante lentitud de la parte acusadora.

Se trata del mismo personaje que en octubre de 2017, casi 20 meses después de salir de la dirección general de Pemex, aseguraba que las investigaciones en su contra por la corrupción en los casos Odebrecht y Agronitrogenados –entre ellas, la de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda– le hacían los mandados, lo que el viento a Juárez, y se pavoneaba: con mucha humildad, tengo recursos y tiempo para romperles la madre .