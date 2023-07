Y

a que las autoridades electorales prohibieron hablar al presidente López Obrador sobre el proceso en marcha y sus protagonistas, tomó la decisión de presentar en la mañanera lo que dicen otros personajes. No lo digo yo , se llama la nueva sección. No le será difícil hallar citas y episodios, de 40 años a la fecha, desde los comienzos de su carrera política en Tabasco. Para sus adversarios y algunos periodistas ha sido una obsesión, insana pero fracasada, conducirlo al fracaso. Sin embargo, no consiguieron impedir que al tercer intento llegara a la Presidencia. En el debut de la nueva sección, presentó una entrevista que le hacen a Vicente Fox en la que en forma insultante se lanza contra los programas sociales. Primero se queja amargamente de que le quitaron su pensión y el seguro de gastos médicos privado, que por su edad tiene un costo de 100 mil pesos. Luego suelta la lengua contra los programas que ha impulsado el presidente López Obrador, dijo: Ojalá Xóchitl cubra eso, de que los güevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estén recibiendo programas sociales. ¡A trabajar cabrones, como dice Xóchitl! Luego niegan lo que dicen.

Van sobre la esposa

Las órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna, su esposa, hermanos y otros cómplices, ya existían. Lo nuevo es que la Fiscalía General de la República está urgiendo a su cumplimiento a través de Interpol para obtener la extradición que proceda. Se sabe que la señora se encuentra en algún lugar de Estados Unidos, probablemente en Florida. Informa la FGR que cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes emitidas por jueces federales de México, por delitos cometidos en nuestro país, que son independientes del proceso penal que se sigue a García Luna en Estados Unidos. Eso significa que si llegara a quedar libre allá, sería encarcelado aquí. Los expedientes también son independientes de los procesos de reivindicación patrimonial que la Unidad de Inteligencia Financiera está promoviendo para recuperar bienes producto de los delitos cometidos por el ex secretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón, sus familiares y cómplices, dice la fiscalía.