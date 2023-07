Ap

Jueves 20 de julio de 2023, p. 26

Nueva York. Debido a la llegada de cientos de migrantes cada día, la ciudad de Nueva York empezará a entregar a los solicitantes de asilo adultos que utilizan el sistema de albergues municipales un aviso para que encuentren otro sitio donde vivir en un plazo de 60 días, informó ayer el alcalde Eric Adams.

Añadió que la nueva política tiene como finalidad hacer espacio para las familias migrantes con niños. Trabajadores sociales los ayudarán en la búsqueda, comentó el alcalde, y aquellos que no encuentren un alojamiento alternativo en un periodo de 60 días tendrán que regresar al centro de procesamiento y solicitar una nueva estancia.

Debemos aplicar medidas adicionales para crear el espacio que necesitan las familias con niños y ayudar a los que están con nosotros a dar los siguientes pasos en su viaje , comentó Adams en conferencia de prensa en el ayuntamiento. Nuestro objetivo es que ningún menor duerma en la calle .

La ciudad ha alquilado hoteles enteros para los migrantes y los ha alojado en escuelas, una terminal de cruceros y un antiguo edificio de la academia de policía.