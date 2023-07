Silvia Chávez González

Jueves 20 de julio de 2023, p. 31

Cuautitlán Izcalli, Méx., Los abogados de Jesús N y Laura N, padres de familia acusados de ingresar el martes con un arma de fuego al plantel de educación prescolar Frida Kahlo, ubicado en la colonia Lomas de Cuautitlán, donde habrían agredido a una profesora, exhibieron fotografías de una lesión en el antebrazo derecho del hijo de sus defendidos, quien actualmente está bajo custodia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Alberto Hernández, abogado de Jesús y Laura, expuso que el niño sufrió una quemadura en el plantel, y los hoy arrestados acudieron al Ministerio Público (MP) y con la directora de la escuela, quienes no los atendieron, aunque presentaron una denuncia el martes y cuando salían de la agencia del MP agentes de investigación les preguntaron sobre el ataque a una maestra del kínder. Según los servidores públicos, Jesús les ofreció 5 mil pesos para que no lo aprehendieran ni a su cónyuge. Aclaró que no detuvieron a Laura y Jesús por el ataque, sino por cohecho. Se espera que la situación legal de los aprehendidos se defina este jueves.