Parientes de hospitalizados aseguraron que éstos han usado ventiladores desde hace una semana, porque el sistema de refrigeración no funciona ni a 50 por ciento. Además, acusaron que no hay agua y se les ha pedido que lleven sus propias botellas.

En tanto, la cifra de muertos en Baja California por golpes de calor ascendió ayer a 13, con el deceso de un varón no identificado en el hospital general de Mexicali.

¿A dónde se va nuestro dinero? Es injusto que cancelen nuestras cirugías porque no funciona el aire acondicionado. Vine la semana pasada y estaban en las mismas condiciones. No puedo creer que no puedan arreglarlo , se quejó una maestra jubilada.

En tanto, el Servicio Médico Forense (Semefo) dio a conocer que un hombre desconocido falleció este miércoles en el hospital general de Mexicali y que con él sumaron 13 muertes a consecuencia de las altas temperaturas en la ciudad.

El Semefo apuntó que el ahora finado, cuya edad se calculó en 35 años, ingresó con cuadro clínico de hipertermia al nosocomio público la tarde del 17 de julio. Añadió que se determinó que la muerte se debió a golpe de calor.

Entre las 13 víctimas de la onda cálida que se registra en Mexicali desde el primero de julio se encuentran un niño de cinco años de edad y una mujer; las 11 restantes son varones.

El gobierno capitalino emitió una alerta por las altas temperaturas, instaló centros de hidratación en espacios públicos y comerciales; además, patrullas recorren calles y parques para proporcionar insumos de hidratación a la gente, sobre todo a indigentes y migrantes.