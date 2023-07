Isarael Campos Mondragón

La cantante, compositora y productora mexicana Pamela Piria, conocida como Lil Boo, aboga por la salud mental y combate la depresión que generó el encierro por la pandemia en su más reciente material llamado Supernova.

“Las personas tristes o con ansiedad deben ser comprendidas para que a partir de eso puedan hacer cosas grandes; no debemos estigmatizar el hecho de que si una sufre un padecimiento mental no es funcional para la sociedad, sino que ve y siente la vida de manera diferente a como lo hacen otras.

“Es bonito conectar con las personas y decirles que no están solas, que no son las únicas que se sienten así, en mi disco les digo: ‘te entiendo’. Con mis letras me gusta transmitir el mensaje de que comprendo como se sienten porque yo también me siento igual”, sostuvo la cantante en entrevista con La Jornada.

En Supernova, la compositora originaria de Ciudad Juárez cuenta la historia de un personaje abrumado por la maldad del mundo , que crea un alter ego para protegerse. A medida que se sumerge en ese papel, descubre el poder y la oscuridad que lleva dentro, pero se da cuenta de que comienza a consumirla, desdibujando las líneas entre la realidad y la ficción.

Como artista independiente, comenzó su carrera sin ningún conocimiento musical; sin embargo, logró aprender a componer sus canciones y también a grabarlas.

“Mis primeros temas los hice con mi teléfono celular y las subí a YouTube. No sabía nada de grabar canciones en un estudio o de componer; no tenía idea de cómo hacer música. Por Internet aprendí lo que se necesitaba para hacerlo, también la métrica de la música y entonaciones; no me enseñó un maestro como tal, fui aprendiendo poco a poco. Después busqué un estudio y empecé a grabar mis canciones, ahí despegó todo.

