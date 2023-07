Autor también del prólogo del libro Seis años con el general Francisco Villa, escrito por José María Jaurrieta –el último secretario personal del líder revolucionario–, Jesús Vargas subraya que la grandeza del líder de la División del Norte, a 100 años de su asesinato, se explica desde el punto de vista social, no político.

“Se publicó por entregas en un periódico en 1914, luego como libro sin ningún éxito y, de pronto, tras la muerte de Villa, se fue como espuma a las alturas. Mariano Azuela se convirtió de buenas a primeras en el escritor más importante de México, aunque los intelectuales de la época no se explicaban el porqué. Los de abajo es un mensaje subliminal en contra de Villa, ese es mi punto de vista.”

“Es una obra que presenta un villismo salvaje, destructor, sin criterio, sin conciencia, y a las mujeres las muestra como viles prostitutas. Aunque no se diga, Los de abajo está dirigida a mostrar al villismo de mala manera”, comenta.

El autodenominado historiógrafo, originario de Parral y cuyo abuelo fue miembro de la legendaria División del Norte, apunta que durante gran parte de la pasada centuria los libros de texto no hablaban de Villa ni de Zapata en buenos términos, y si lo hacían era en términos muy superficiales.

Se pudo haber perdido en la nada si no hubiera surgido un movimiento social que se convirtió en una revolución. En ese momento, el bandolero, el hombre anónimo que dejó su huella en las cárceles, en los caminos, en las serranías, se convirtió en un jefe revolucionario.

Lo que contribuyó a que esa campaña tuviera efectividad fue, en primer lugar, que el villismo en todo el país fue prácticamente eliminado, fue un movimiento derrotado. La mayor parte de los generales que acompañaron a Villa, de los grandes personajes, habían muerto ya; no tenía escritores para la causa, menos periodistas , explica en entrevista.

El investigador también menciona la participación del Ejército en los hechos, no sólo porque el contingente militar en Parral se retiró de forma inexplicable a hacer sus ejercicios a un poblado cercano a la hora del asesinato, sino porque hay serias sospechas de que desde un edificio que estaba enfrente de donde se acomodaron los pistoleros hubo disparos con parque del Ejército, que pegaron en la parte trasera del vehículo donde fue ultimado Villa.

Lo primero que magnifica a Villa es que nunca olvidó a su clase; no olvidó de dónde venía, nunca se hizo fifí, para usar términos contemporáneos; nunca acumuló joyas, barras de oro ni de plata para irse al extranjero, vivir con lujos y dejarles a sus hijos, nietos y bisnietos garantizada la vida de rico , indica.

“Villa fue un patriota que nunca traicionó a su país, tampoco mató por poder económico ni político; todos los actos deleznables en que usa la pistola los hace impulsado por un código: él no perdonaba la deslealtad ni la traición; se equivocó a veces, pensó que lo habían traicionado cuando no era cierto.

Y en sentido contrario, nunca dejó desprotegidos a quienes habían sido leales y valientes con él. Era un código muy simple, y lo aplicó tanto con hombres como con mujeres. Villa no dejaba desprotegidas a sus mujeres ni a su familia, y estoy hablando no sólo con las que se unió y tuvo hijos. Según Paco Ignacio Taibo II fueron 25 mujeres con las que vivió en pareja, pero son incontables con las que estuvo. Tenía una memoria inaudita y la aplicaba con quienes le eran leales y no lo traicionaban.

Últimos tres años en la hacienda Canutillo

Resalta que los últimos tres años de la vida del prócer en la hacienda de Canutillo, de 1920 a 1923, muestran su lado más humano, a un hombre al que le llegó la paz después de la muerte de Venustiano Carranza, a quien combatió hasta el final considerándolo un dictador, como lo hizo asimismo Zapata.

Hasta que firma los convenios de paz en mayo de 1920, Villa actúa como un derrotado, un guerrillero marginado, acosado y aislado. En algunos momentos logró reunir 5 mil soldados (1916-1917), pero esos años fueron de una tragedia tremenda para los últimos villistas que acompañaron a su jefe.

Cuando le entregaron la hacienda de Canutillo se transforma. “A los 42 años desea hacer lo que ha soñado que podía ser la Revolución: en trabajos del campo, en organización, y se empeña en convertir Canutillo en un centro de actividad y de organización. En lo personal empieza a vivir la vida de un jefe de familia, que no había vivido en ningún momento.

“Me conmueve mucho esa etapa, en la que como padre de familia se hace cargo con todo el cariño de su hijo Francisco Villa Rentería, al que atiende y de quien es muy cercano, pero además de los niños que no son suyos y están en la escuela en Canutillo; en ningún momento tiene ideas de organizar otro levantamiento.

Se desprendió del odio que le tenía a Carranza. No se dio cuenta de que el odio más cabrón era el de Obregón. Pero él sintió paz. Incluso, tras firmar el acuerdo mediante el que depone las armas, escribió una carta a Obregón en la que, si bien reconoce que es su enemigo personal, le dice que llegó el momento de la paz, le extiende su amistad y le expresa que su deber como buen patriota es retirarse a la vida privada sin estorbarle en nada.

Sin embargo, fue víctima de un complot en el que Regino Hernández Llergo jugó un papel infame como periodista. En 1922 divulgó declaraciones que Villa no había hecho y prepararon a la sociedad para pensar que su asesinato era necesario. Fue una muerte que estaba programada desde antes y esas entrevistas contribuyeron mucho a la versión de que habían sido siete enemigos de Villa quienes lo asesinaron.

Vargas afirmó que la eliminación de la memoria de Villa y Emiliano Zapata, así como el enaltecimiento de los logros de Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías hasta los años 70, coincidió con un México sumamente injusto y desigual .

De los últimos 50 años para acá, insistió, ya muy pocos piensan que Carranza, Obregón, Calles y otros políticos que surgieron en el partido oficial realmente representaron los anhelos de los revolucionarios que lucharon primero contra la dictadura de Porfirio Díaz y luego la de Victoriano Huerta.

“Las nuevas generaciones se apropian de la imagen del zapatismo y el villismo hasta explotar tanto en el norte como en el sur, casi coincidentemente en los años 90. En el sur, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y en Chihuahua con el surgimiento de las Jornadas Villistas, un acontecimiento casi espontáneo que provocó que buena parte de la sociedad del norte volteará la mirada hacia Villa.

Aquí tenemos que recordar lo que decía Adolfo Gilly: la Revolución se interrumpió con el triunfo del carrancismo.

Amor y odio

Para concluir, el historiógrafo aseguró que aunque la aversión hacia Pancho Villa se mantendrá entre cierto sector de la sociedad mexicana, cada vez saldrá más a flote su grandeza.