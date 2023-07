E

l 30 de septiembre vel papa Francisco celebrará un nuevo consistorio para el nombramiento de 21 nuevos cardenales. El Papa lo anunció así en el Ángelus en la Plaza de San Pedro: El próximo 30 de septiembre celebraré un consistorio para el nombramiento de nuevos cardenales. Su procedencia expresa la universalidad de la Iglesia que continúa anunciando el amor misericordioso de Dios a todos los hombres de la Tierra. Además, la inclusión de los nuevos cardenales en la diócesis de Roma demuestra el vínculo inseparable entre la sede de Pedro y las iglesias particulares esparcidas por el mundo . Un consistorio es la reunión del colegio cardenalicio, convocada por el Papa para abordar temas nodales en la vida de la Iglesia o donde el Papa entrega el capelo cardenalicio a los prelados recién electos. El influyente diario liberal La Repubblica, tituló la noticia así: El Papa crea 21 nuevos cardenales, Italia poco, el mundo mucho: Su procedencia expresa la universalidad de la Iglesia . Ir a las fronteras del fin del mundo parece una rúbrica del actual pontífice.

Francisco tiene 86, los dos últimos años su salud ha mermado notoriamente con operaciones de intestinos, pulmonía y una rodilla dañada por el tiempo. Estamos ante el irremediable periodo de fin de ciclo de un pontificado reformador. Los malquerientes del Papa, festejan una atmósfera de sucesión irremediable. Sin embargo, el argentino no tiene previsto dimitir. Tras su última operación, Francisco no se detiene; de hecho, parece haber potenciado su actividad fuera de Roma con viajes a Lisboa y Mongolia. En el horizonte el sínodo sobre la sinodalidad, que se congregará en octubre, es percibido por muchos con el entusiasmo de un nuevo concilio vaticano sobre el catolicismo en el nuevo milenio. Es notorio que Francisco está implementando reformas con una rapidez justificada por sus 86 años. Pese a su voluntarismo, los escenarios respecto de su sucesión no son una idea abstracta.

Entre los 21 nuevos cardenales elegidos, 18 serán electores , es decir, estarán presentes en el cónclave en caso de elección de un nuevo Papa; mientras los tres restantes tienen más de 80 años y, por tanto, según el derecho canónico, están excluidos de un próximo cónclave.

Francisco ha venido desitalianizando el colegio cardenalicio, pero Europa sigue dominando el espectro. Hay una tendencia de apartar la visión eurocéntrica en el colegiado desde que Francisco es Papa. El pontífice ha otorgado los nombramientos cardenalicios, paulatinamente, bajo una dimensión cada vez más periférica. En particular han crecido las birretas cardenalicias en Asia, África y América Central. Notorio es que en México desde 2016 no ha sido nombrado un cardenal elector.