C

on parsimonia y consistencia se han ido acomodando los hechos y los datos que arrojan una positiva visión general. Al principio sólo fueron tirones e incertidumbre crítica. No hubo paso gubernamental alguno que, según los opositores, no acarreara su precipicio. Con notable seguridad, predicantes consagrados difundieron errores cuantiosos. Unas veces por la mera forma en que destruyó logros pasados. Otras, como imposibilidades de que lo propuesto llegara a funcionar sin ocasionar crisis perentorias, tragedias incluso. Aunque, hay que decirlo, nadie dentro de la estructura del poder recién llegado se amilanó por tanto presagio de desastres al canto. Mucho de esta actitud de combate sigue rigiendo cotidianamente.

Pero, al contrario de tal avalancha crítica, y a medida que pasaron los meses y los años, se fue robusteciendo la idea de estar generando un cambio profundo en la esfera pública. Y, lo mejor, se asentaba la conciencia del pueblo sobre la emergencia de una mejor alternativa para todos.

Con doloroso trauma a cuestas, el ríspido proceso opositor inició su trabajo de zapa. La suspensión tajante de la construcción del aeropuerto de Texcoco se tomó como drama original. En prevención de tal suceso, se habían acelerado las obras para que la interrupción fuera irreversible y onerosa. Aún así, se anunció la obligada decisión de darlo por concluido y arrostrar los costos asociados que, en todo caso, serían bastante menores que proseguir con tan faraónica obra. No se ha reconocido la lógica de sostén para mostrar tan crucial postura. Menos aún perdonan el haber optado y levantado una alternativa, en tiempo récord, con menores costos y mejores perspectivas aeronáuticas. No era conveniente invertir buena parte de los recursos presupuestales disponibles para obras de infraestructura en sólo una tarea que no se terminaría en este sexenio. La moraleja de ese drama decisorio no se reconoce tampoco: la unicidad del poder político electo por el pueblo. Una enseñanza, muy cara por cierto, para la legitimidad de un gobierno autónomo y soberano.

De ese momento crucial se fueron desprendiendo, como en racimo, otras profecías, a cual más trágicas, para el nuevo gobierno y la población. Huirían los capitales en tropel indetenible. Se caerían las bolsas de valores; el peso se hundiría a profundidades de 30 pesos por dólar; el crecimiento, aunque bastante reducido, se evaporaría con sus desprendimientos obligados en: pobreza, marginación, empleo y bienestar. Un cuadro completo de males apocalípticos para un gobierno, ya para entonces, llamado populista irredento.