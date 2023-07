Aseguró que los médicos convocados ni siquiera se toman la molestia de avisar si acudirían o no. Es que no conocen la división de poderes. Cuando alguien está preparado y tiene todos los elementos, no tiene nada qué temer. Como tapaderas no le ayudamos al Presidente ni a la gente que está sufriendo , reprochó. Secundo cada uno de sus comentarios , agregó el presidente de la comisión, Emmanuel Reyes Carmona, también de Morena.

Además, el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Pedro Zenteno Santaella, citado para el 26 de julio por la comisión, envió una carta para cancelar con el argumento de que en julio y agosto tiene previstos recorridos por hospitales y reuniones de trabajo para la consolida-ción de la compra de nosocomios a la iniciativa privada.