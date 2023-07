Sin embargo, Gutiérrez Ortiz Mena señaló que no hay ningún riesgo inminente de que, al continuar en aplicación el decreto impugnado, se cause daño permanente o irreversible a algún derecho humano y mucho menos a los procesos electorales. “El decreto impugnado no tiene ni está relacionado con procesos electorales, y a lo largo de las demandas nunca se hace referencia a los derechos inmersos en los procesos electorales más que en el capítulo de la suspensión”, respondió el ministro al negar la medida cautelar.