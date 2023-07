Jared Laureles

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de julio de 2023, p. 14

Una vez que se concrete la compraventa de la marca y bienes de Mexicana de Aviación, se buscará abrir una bolsa de trabajo para que algunos ex trabajadores en edad laboral sean recontratados en la nueva aerolínea del Estado, señaló Fausto Guerrero Díaz, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de la Aviación Mexicana(Ajteam).

En entrevista, puntualizó que este tema se planteó durante las negociaciones realizadas en enero pasado, cuando se acordó la compra por casi 817 millones de pesos y en la que participaron autoridades laborales y las cinco organizaciones sindicales que representan a ex trabajadores y jubilados de la extinta empresa aérea.

En esa reunión se pidió a la ex titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que esta inquietud quedara dentro del convenio por parte del gobierno y a pesar de que la nueva aerolínea estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, no implica que personal civil no colabore en las diversas áreas de la compañía .

Guerrero Díaz mencionó que sería un grupo reducido interesado en reintegrarse, dado que en Mexicana de Aviación los hombres, por ejemplo, se jubilaban con 28 años de servicio, y las mujeres, con 23.