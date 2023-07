Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de julio de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a las dos grandes empresas productoras de harina de maíz (Maseca-Gruma y Minsa) a mantener precios justos y ganancias razonables para evitar la subida del precio de la tortilla, alimento básico en la dieta de los mexicanos.

En la conferencia mañanera de ayer también dirigió su llamado a productores de otros alimentos, como pollo y huevo, a fin de que tengan precios accesibles para la economía ciudadana.

Destacó que la inflación ha ido a la baja en meses recientes. Sin embargo, no podemos descuidarnos, (debemos) estar pendientes. Y hacer un exhorto a los que distribuyen alimentos, los que tienen que ver con la tortilla, con el maíz, ya saben a quienes me estoy refiriendo, no sólo a los tortilleros, sino a las empresas que producen la harina de maíz, (porque) sin maíz no hay país. Esos ayudan mucho si mantienen precios justos y ganancias razonables .

El mandatario federal señaló que su administración también está atendiendo el embargo a las exportaciones de atún hacia Europa. Estamos buscando que las empresas atuneras mexicanas tengan acceso al mercado europeo, eso también nos ayuda. Estamos en eso .

Autosuficiencia alimentaria

Insistió en que lo ideal para una nación es la autosuficiencia alimentaria y energética. Ambos sectores, aseveró, fueron abandonados durante el periodo neoliberal, cuando se planteó la privatización total.