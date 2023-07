Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de julio de 2023, p. 7

Ante las críticas que recibió en redes sociales, Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, aceptó ayer que se equivocó cuando habló de una discriminación inversa en su contra por parte del jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, respecto al color de su piel y ojos.

Fue un lapsus, un equívoco, y bueno fue algo que así sucedió y así hay que reconocerlo, pero eso no quita que hay un trato diferenciado del Presidente. Claramente él está gobernando para los suyos, y para los otros, ni diálogo; insultos, descalificaciones y, además, pone categorías, él sí, descalificatorias , agregó

Entrevistado en el contexto de la sesión de la Comisión Permanente, Creel dijo que el jefe del Ejecutivo da a la oposición un trato de enemigos cuando en política somos adversarios, competidores. Lo más grave de ello, es que lo hace desde Palacio Nacional, con todos los recursos del Estado, algo que no había sucedido antes .

El diputado del PAN recordó al mandatario el viejo refrán de que quien se lleva se aguanta, “porque luego dice ‘bueno, ¿y por qué me dan estas respuestas?’ Pues nada más hay que preguntar quién empezó, quién sembró la semilla del odio, de la división, de la polarización en este país. Pues fue usted, nadie más. En los gobiernos anteriores no había, pues, esta situación de confrontación, de odio, de no diálogo con la oposición”.