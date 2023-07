Advirtió que el bloque conservador está actuando con descaro, como lo hicieron en el tiempo de la elección de Vicente Fox, a partir de una estrategia publicitaria con la que pretenden engañar a la gente, en alusión a la probable candidatura de Xóchitl Gálvez.

Ante lo que remarcó: No, no es el origen, es la honestidad. No es de dónde venimos o cómo hablamos, sino si hemos sido consecuentes o no en la vida, si hemos actuado con rectitud, con honestidad, porque eso es lo que el pueblo de México desea y necesita, gobernantes honestos, íntegros, no falsarios, no gente hipócrita, no ambiciosos vulgares, no gente que tiene como dios al dinero, que lo único que le importa es lo material, acomplejados, que tienen que vivir colmados de lujos, de atenciones, de privilegios. Entonces, eso es lo que está en cuestión, básicamente .

La estrategia de la oposición, subrayó, también ha comenzado a parecerse a la de 2012, cuando en las encuestas el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, aparecía con aparentes niveles de intención de voto y esos resultados se daban a conocer diario en algunos medios informativos. Ahora está haciendo lo mismo, ya de repente, no puedo mencionar a las personas (Gálvez), ya está hasta las nubes, sí .

La gente, continuó, está muy contenta por el proceso de transformación , pero quienes están enojados son la élite, no pocos clasemedieros, los políticos corruptos y los traficantes de influencias .