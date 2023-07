C

ircula en redes un video en el que aparece la precandidata de la Doble X quebrando a garrotazos una piñata que lleva el logotipo del PRI. La hace pedacitos. Se sabe que la abanderada de la Operación Huipil de Claudio X. González no tiene una buena relación con Alito Moreno, quien, por otro lado, no quisiera tomar una decisión que provoque otra desbandada como la reciente en la que se fueron Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu. Por añadidura, el priísmo tradicional no ve con buenos ojos a la ex vendedora de gelatinas, no le gusta la idea de que vaya a ser postulada en lugar de una ameritada militante como Beatriz Paredes, con amplia experiencia en gobierno. Incluso no simpatiza con que desplace a Enrique de la Madrid, que fue secretario de Turismo.

Creel no declinará

Por otro lado, los ultras de la derecha también rechazan a la candidata de la Doble X. El líder de Frena, Gilberto Lozano, subió otro video a redes sociales. En la primera parte aparece Xóchitl asegurando que nunca ha recibido un contrato del gobierno, y en la siguiente se contradice. Admite que recibió millones de Fox, de Calderón, de Peña Nieto y de la actual administración. A su vez, Santiago Creel afirma que no declinará a su favor, seguirá en la pelea por la candidatura del Frente Amplio. El presidente López Obrador ya esquivó mencionar a la Doble X en la mañanera de ayer. Falta que lo culpen si su efervescente, pero engañoso ascenso se viene abajo.

Treinta millones