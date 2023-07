El cambio en México beneficia a todos, aun a los detractores, opina

a lucha política del México de hoy es un duelo entre la verdad y la mentira, entre la corrupción y la honestidad, entre la oligarquía y la democracia. La oposición está totalmente desarmada y desalmada, desvirtuar y mentir es su estrategia, y corromper, su proyecto. Sólo un(a) farsante pude atreverse a ser candidato(a) de esa farsa.

Sin entrar en detalles (toda la información está en las mañaneras), con un poco de objetividad, cualquiera puede darse cuenta de que este país que está en reconstrucción es mejor para todos y aun para los mismos detractores.

A los opositores los puedo clasificar en cuatro:

1. Los afectados directamente porque ya no pueden robar.

2. Los enojados, porque les interrumpieron su tranquilidad de antes, cuando los robaban descaradamente y el secretario de Seguridad del presidente Felipe Calderón era el verdadero jefe de la delincuencia, pero no se enteraban de nada y vivían felices. Ahora con tanta información y desinformación están muy enojados porque ya no pueden ver el futbol adormecidos por la desinformación. La democracia los confunde y les enoja mucho.

3. Los que viven en México, pero su corazón está en el paraíso donde mandan su dinero para no pagar impuestos, y su fuente de cultura e información es cierto periódico donde los editorialistas son muy cools y gente bien .

4. Los abanderados con el heroico y revolucionario: el INE no se toca , ignorando que en una democracia todo es tocable.

La diferencia esencial en el México de hoy es el triunfo de la verdad sobre la mentira, desterrar la corrupción y devolver al pueblo el legítimo poder que le corresponde en una verdadera democracia. Esta es la heroica bandera que enarbola con todo honor y firmeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta transformación no tiene freno ni reversa. El pueblo es su garante.

Carlos Noriega F.

Pancho Villa en el México de hoy

Con relación a la serie de charlas que Paco Taibo II, Pedro Salmerón y Jesús Vargas han programado sobre el significado de Pancho Villa en el México de hoy, para conmemorar los 100 años del asesinato del Centauro del Norte, cabe recordar la última estrofa de la obra Epopeya a rienda suelta:

“Si al final de esta historia hubiese un laudo

yo diría que hubo dos revoluciones: ya terminó la de los hacendados pero no terminó la de los peones; hacen falta las cargas del Centauro.

¡Viva Villa!, grandísimos cabrones,

¡esta revolución no ha terminado!”

Horacio Lozano Santillán

Alta cifra de reprobados en la Esime-Zacatenco

El 14 de julio se dieron por terminados los exámenes semestrales en la Esime-Zacatenco y los resultados son catastróficos. Los índices de reprobación rebasan en mucho a los existentes en los semestres anteriores a la pandemia.

En el IPN existen las pruebas a título de suficiencia para que los alumnos que no hayan acreditado sus materias puedan regularizarse; lo negativo es que los que han reprobado tienen siete días para aprender y corregir lo mal aprendido, esto en los hechos no es más que demagogia académica que se practica en el plantel, al no contar con los cursos necesarios para que los alumnos no deserten.

El director de la Esime-Zacatenco debe atender el hecho de que nuestros alumnos llegan a la escuela con un bajo nivel de conocimientos previos, provocado por la enseñanza a distancia y, en consecuencia, organizar los cursos necesarios para regularizarlos.