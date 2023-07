Travis Considine, vocero del Departamento de Seguridad de Texas, dijo que los relatos proporcionados por el agente seguían bajo investigación interna, informó la agencia noticiosa Ap. Afirmó que el departamento no tiene ninguna directriz ni política que instruya a los agentes no dar agua a los migrantes o empujarlos de regreso al río.

El correo electrónico, dado a conocer en primera instancia por Hearst Newspapers, detalló cuentas del 3 de julio que ilustran un incidente a lo largo del río Bravo, no informado con anterioridad.

La policía fronteriza de Texas tienen la orden de empujar a los niños pequeños y bebés lactantes migrantes hacia el río Bravo, además de no ofrecerles agua a los solicitantes de asilo, incluso en condiciones de calor extremo, según un correo electrónico de un policía del Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés), citado por el portal de noticias Houston Chronicle, acciones que son parte de la operación Lone Star, la controvertida iniciativa de seguridad fronteriza del gobernador Greg Abbott.

El gobernador estatal autorizó un presupuesto de más de 4 mil millones de dólares para Lone Star, que también incluye trasladar en autobús a migrantes hasta ciudades con gobiernos demócratas y arrestar a indocumentados bajo cargos de invasión de propiedad privada.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, comentó en rueda de prensa ayer que el relato del agente, en caso de que sea cierto, es algo horrendo y peligroso . Los demócratas del Capitolio de Texas manifestaron que planeaban abrir una investigación al respecto.

Estamos hablando de los valores fundamentales de quiénes somos como país y de la indecencia humana que estamos viendo , comentó Jean-Pierre. Si esto es cierto, está completamente mal , reportó Ap.

Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional condenó las acciones reportadas, pero no aclaró si la agencia planeaba abrir una investigación al respecto.

El representante republicano Tony Gonzales, cuyo distrito legislativo en el sur de Texas incluye la zona fronteriza, tuiteó que la seguridad fronteriza no debería ser equivalente a la falta de humanidad .

En un caso, de acuerdo con Wingate, una niña de 4 años que intentó cruzar por el alambre de púas fue empujada por soldados de la Guardia Nacional de Texas que cumplían órdenes, y que más tarde la menor se desmayó por el calor. Las temperaturas en el condado de Maverick durante este verano han superado 37 grados centígrados.