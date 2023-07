Una madre que hace seis años perdió a dos de sus hijos reveló que el año pasado sufrió un levantón por parte de sujetos, quienes la golpearon con tablas y le exigieron que no siguiera con búsquedas o la matarían.

La CNDH dio a conocer este martes que solicitó a la Guardia Nacional salvaguardar la vida, la seguridad física y la integridad de las participantes en el Colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco, y en particular de la vocera, Indira del Socorro Navarro, luego de las amenazas recibidas en las que les advierten que tengan mucho cuidado si salen de Jalisco y, sobre todo, si siguen con sus labores.

Además, informó –a título anónimo, por seguridad– que esta semana irá a la Ciudad de México para que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas le entregue un botón de pánico y se refuercen las medidas de protección con las que ya cuenta.

“Yo no denuncié el levantón. Me da mucho miedo que vuelva a ocurrir eso o algo peor. Ojalá de verdad ahora con la intervención de la Guardia Nacional podamos estar un poco más tranquilas, porque yo desde hace seis años no duermo, pero desde el año pasado además vivo aterrorizada.”

Afirmó que desconfía de las autoridades locales, que no me causan ninguna sensación de seguridad , porque en no pocos casos se ha demostrado que están coludidos con la plaza , en referencia a los grupos de la delincuencia organizada.