Tras la denuncia del agredido, la unidad fiscal de Avellaneda imputó a Tapón por homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contex-to de un espectáculo deportivo , delito que tiene una pena de 10 a 15 años de cárcel, según la resolución judicial.

La policía no confirmó la cau-sa de muerte, pero la viuda de Tapón declaró que se había suicidado.

“En el audio que me manda despidiéndose me dijo: ‘Cuida de nuestros hijos’; ‘yo prefiero que sufran todos de una vez a que me vean sufriendo todos los días en la cárcel’”, reveló Agustina al canal local Crónica. Fueron las últimas palabras de él antes de hacer lo que hizo .

Tapón era padre de dos pequeños, uno de dos años y otro de siete meses. Además de la condena penal a la que se exponía, las autoridades de seguridad deportiva analizaban prohibirle de por vida el ingreso a espectáculos deportivos.