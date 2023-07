Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de julio de 2023, p. a10

En el pasado Mundial en Qatar, el centrocampista Luis Chávez marcó un gol de tiro libre frente a Ara-bia Saudita que fue considerado una obra de arte. El zurdo ensayaba remates con ese sello desde que estaba en Pachuca. En cada intento en simultáneo con el salto de la barrera, la pelota conservaba una fuerza capaz de provocar un destello y terminar en el fondo de la portería. Aunque México quedó fue-ra en primera ronda, más de un club europeo intentó sin éxito alcan-zar el alto costo de su carta. Chávez entendió que no era su momento, pero en los Tuzos siguió fluyendo esa música afinada entre su pierna izquierda y la pelota.

Después de meses de continuar su carrera en la Liga, el jugador de 27 años observa que su futuro puede estar en el futbol de Rusia con el centenario Dinamo de Moscú, equipo más antiguo del campeonato local. Aunque restan detalles en la operación, el presidente del Pachuca, Armando Martínez, explica a La Jornada que la salida del jugador forma parte de una filosofía institucional que apunta a ser el principal semillero de América Latina y otras partes del mundo.

Ese es nuestro ADN. Cuando creemos que el jugador ha cumplido un ciclo y tendrá un beneficio en otro club con un nuevo contrato, tratamos de apoyarlo , señala Martínez sobre el modelo de gestión que impera en el cuadro hidalguense. Nos han llegado ofertas en momentos que creemos no son los adecuados y con mucho esfuerzo las rechazamos. No es fácil, pero si no encontramos el sustituto ideal, preferimos esperar y cumplir ese círculo virtuoso que tenemos so-bre la producción de jugadores .