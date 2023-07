Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de julio de 2023, p. 5

Quien busque verdades que no se acerque a este libro, expresa Darío Sztajnszrajber, autor de El amor es imposible: Ocho tesis filosóficas (Paidós, 2023). Alguien que cuestione sus verdades, sí. Este es un ejercicio filosófico de deconstrucción del amor y no ofrece alternativas. Es decir, no critica al amor dominante para proponer otra forma. Busca, antes que nada, desarmar certezas demasiado instaladas para generar una perplejidad que construye otros sentidos.

Sztajnszrajber (Buenos Aires, 1968), filósofo argentino que divulga esta disciplina en medios como la televisión, la radio y el teatro, no inventó el concepto de deconstrucción, eso lo hizo el francés Jacques Derrida. Sin embargo, Sztajnszrajber intenta con humildad encolumnarse en esa tradición, de tomar muchas de las ideas de Nietzsche, Foucault y Derrida, y aplicarlas al amor tal como hoy lo vivimos .

El escritor parte de las formas en que se define al amor en nuestra sociedad, con el objetivo de mostrar “las paradojas de todas aquellas certezas amorosas. Ante la pregunta ¿qué es para mí el amor? Te diría que es la interpelación permanente, la pregunta incesante, el desasimiento de uno mismo para la venida del otro. Es el encuentro del otro. No obstante, el otro es otro porque de algún modo es inaccesible.

Por eso, un amor que se consuma para mí es un amor que muere. Hay algo inconsumable en el amor porque el otro siempre se me escapa. Si no se me escapa, si lo alcanzo y me apropio del otro, ya no sería un otro. Lo secuestraría, lo incorporaría a mi necesidad. Hay una tensión en el amor que me resulta de lo más interesante. Por eso me parece que el amor está más cerca del conflicto que de la armonía que veo más como un amor farmacológico, que calma. Para mí esas formas opiáceas de tranquilidad traicionan al amor. Lo interesante del amor no es tanto alcanzar al otro, sino escaparnos de nosotros mismos. La irrupción del otro es tan potente que me derrumba. Ese derrumbe es lo que me interesa porque uno es demasiado seguro de sí mismo y la aparición del otro nos desmadra.