▲ En imagen datada en 1950, Luz Corral de Villa muestra el automóvil donde fue asesinado el Centauro del Norte. Foto Colección Archivo Casasola-teca

Nacional INAH

▲ Villa y su esposa Luz Corral en 1914. Foto Colección Archivo Casasola-teca

Nacional INAH

En 1966, en una entrevista para el periodista Arturo Luján, Luz Corral refirió que convirtió su casa en museo después de una visita del entonces presidente Miguel Alemán Valdez; sin embargo, aclaró que nunca recibió pensión del gobierno de México ni apoyo para la conservación de la Quinta Luz, “vino (el presidente) Miguel Alemán, (los gobernadores) Soto Maynez y Foglio Miramontes, se tomaron la foto, prometieron que iban a componer la casa, pero no hicieron nada, nomás me ofrecieron.

“No recibo un centavo de pensión, vivo del turismo, por eso le miento la madre a todos (los políticos).

“A mí me invitaron una vez al PRI para que fuera hacer la campaña, me ofrecían mil pesos, y les dije: ‘¿A mí para qué me sirve ese dinero?’, quieren que vaya a hacer el ridículo, que me apedreen, que vaya y me suba a un bote de basura o a una troca, y le diga al pueblo: ‘Voten ustedes por fulano de tal que va ser el redentor del proletariado, de las viudas y de las huérfanas’, y luego que él no hiciera nada y que me mentaran la madre; yo dije no, para mentar la madre, yo, pero para que me la mienten a mí está muy difícil.”

Sobre el resguardo y la conservación de la memoria histórica de la Revolución Mexicana y de la figura de Pancho Villa, ella afirmaba que, por su experiencia con los turistas, un chamaco de cuarto, quinto año de primaria de México, sabe más de historia que un estudiante universitario de Estados Unidos .

En varias ocasiones, Luz Corral ofreció al gobierno federal que le comprara la casona y pedía que me dejen aquí viviendo hasta que yo me muera, y yo me comprometo a ir rancho por rancho, a los pueblos, casa por casa, y con un palo les tocó la puerta para ver quién me da una pistola, un nombramiento, para completar el museo .

La compraventa nunca se realizó y Luz Corral murió a los 89 años de edad, el 6 de julio de 1981 por un problema cardiorrespiratorio. Después de esa fecha, la Secretaría de la Defensa Nacional expropió la Quinta Luz, ante el amago de empresarios estadunidenses que reclamaban la propiedad amparados en contratos supuestamente firmados por la viuda.