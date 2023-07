Eduardo Murillo

Martes 18 de julio de 2023

Hoy se efectuará una nueva audiencia en el juicio contra el ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por el caso de la compra fraudulenta de Agronitrogenados. Si el ex funcionario no ofrece una cantidad adecuada para reparar el daño causado, el proceso judicial entrará en su fase intermedia, en el que la Fiscalía General de la República (FGR) exhibirá todas las pruebas que tiene en su contra.

La diligencia tiene el objetivo de conocer si el ex funcionario y el gobierno federal han llegado a un acuerdo para reparar el daño. El juez de la causa, Genaro Alarcón López, citó a las 12:30 horas en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Esta audiencia ha sido pospuesta en cinco ocasiones, la más reciente el 27 de abril pasado, cuando los abogados de Pemex y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informaron al juez que seguían negociando con los abogados de Lozoya.