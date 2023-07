Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Martes 18 de julio de 2023, p. 7

Santiago Creel, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, afirmó ayer que el presidente Andrés Manuel López Obrador aplica una discriminación inversa en su contra por el color de su piel y ojos.

Destacó que en las conferencias matutinas del mandatario he sido objeto de infundios, he sido objeto de ataques, no solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos, porque es una discriminación inversa lo que él hace, porque aquí no todos somos iguales .

En rueda de prensa, Creel estimó que López Obrador tiene ese vicio de perversidad sicológica, de dividir, de confrontar y hacerlo con resentimiento, con división, con odio y con venganza .