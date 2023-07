Georgina Saldierna y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 18 de julio de 2023, p. 6

Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial de la oposición, retó ayer al presidente Andrés Manuel López Obrador a que la denuncie si tiene pruebas de que ha hecho algo indebido y, además, amplió las denuncias que presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del mandatario por difundir información sobre su persona y las empresas de las que es socia.

La senadora del PAN argumentó que el jefe del Ejecutivo violó su derecho a la privacidad y a la secrecía bancaria y financiera. Sumado a ello, incurrió en violencia política de género, violación a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, así como en un uso indebido de recursos públicos, subrayó.

La respuesta de Gálvez se registró luego de que el político tabasqueño volvió a referirse a ella y a sus compañías, con el planteamiento de no haber recibido aún la notificación del INE que le impide hacer comentarios sobre la hidalguense.