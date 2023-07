▲ El ex canciller sugiere un sistema de vigilancia no invasivo con IA y drones. Foto María Luisa Severiano

Además, recalcó que México está inundado de armas , de las cuales miles entran de manera ilegal por la frontera norte y cuyo flujo, apuntó, se detendría con un muro cibernético. Sería un sistema no invasivo , con herramientas con inteligencia artificial en las aduanas y una vigilancia de toda la línea fronteriza por medio de drones.

Calculó que se podría instalar toda la tecnología necesaria en un año, ya que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya adquirió 282 equipos similares que estarán funcionando este 2023.

De igual forma, indicó que se debe multiplicar por cinco la capacidad de investigación de las fiscalías estatales y de la General de la República. Estimo que en homicidios, feminicidios y desapariciones, de acuerdo con mi experiencia, necesitamos investigar cinco veces más para abatir la impunidad , agregó.