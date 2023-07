Por ello, insistió que dentro del abanico de aspirantes a la candidatura de la 4T a la Presidencia de la República, a mí me parece que, de manera natural, era la que sentía más cercana, por su formación en la izquierda, por los movimientos en los que participó .

El espacio fue insuficiente para dar cabida a quienes intentaron ingresar. Muchos tuvieron que esperar en las escaleras, mientras que, dentro, no tardó la petición de otros para abrir las puertas y disminuir la temperatura que se elevó por la concurrencia.

El interés que ha generado el libro Claudia Sheinbaum. Presidenta fue notorio durante su presentación oficial, en la que su autor, el periodista de La Jornada Arturo Cano, expuso que es la ex jefa de Gobierno quien puede representar la continuidad que aún requieren los movimientos de izquierda.

En el libro, que presenta una biografía política de la actual aspirante en el proceso interno para definir la coordinación nacional de comités de defensa de la transformación, se relata, entre otros temas, la presión que tuvo que resistir durante dos años con la construcción de los segundos pisos en la Ciudad de México, a la que se agregó la que generó Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno, quien “cada noche pasaba, le explicaban lo que se estaba haciendo y decía: ‘bueno, paso de regreso a las 5 de la mañana’. Esa era la presión mayor”.

Reconoció que escribir el libro fue un proceso complicado. En su visión periodística, en la que considera que independientemente de quien se trate, es el entrevistado el importante en la conversación, apuntó que Claudia es un personaje difícil para eso, creo que después de varias pláticas fue muy generosa y me dio al menos cinco entrevistas, creo que lograr respuestas plenamente fue hasta la última entrevista .