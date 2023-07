¿Propuestas, proyectos, programas? ¿Acciones para mejorar la gobernanza y la salud de la República? De eso nada, que no es lo suyo. Tal vez lo único rescatable de Xóchitl Gálvez es su manifiesta admiración por el equipo de futbol Cruz Azul. No más, y con ese cu-rrículo pretende ser candidata a la Presidencia de la República, de tal suerte que la hidalguense no es más que un hueco invento propagandístico que machaconamente la ha inflado a más no poder (desde luego, sazonada desde Palacio Nacional), que intenta construir una imagen kilométricamente apartada de la realidad, comenzando por su origen indígena , la pobreza en la que nació, la venta de gelatinas, pollos, tamales y conexos, el esfuerzo para lograr sus metas , su emprendimiento e izquierdismo y, desde luego, el mágico rejuvenecimiento de la “aspirante que la presenta como una mujer de 20 años, cuando en los hechos tiene 60.

De todo han hecho en esa machacona campaña propagandística, pero en ningún momento ha podido articular un solo discurso en el que dé cuenta, así sea de forma elemental, cuál sería su propuesta de nación, porque su plan de negocios es más que conocido y lucrativo. Desde Palacio Nacional la señalan –lo documentan– como integrante de la élite política corrupta y traficante de influencias que utiliza el puesto (sea en el gobierno federal, en el delegacional o en el Senado de la República) para enriquecerse; es decir, no para servir a la nación sino para servirse de ella. Pero de eso ella no dice nada. Sólo amenaza, una y otra vez, con recurrir a la justicia .

Entonces, si ella es la rival más sólida , la carta más fuerte del junior, pues qué jodida está la oposición , en el entendido de que quien nace para botarga, botarga se queda.

Las rebanadas del pastel

Es oficial y legal la venta de Mexicana de Aviación, que incluye la marca y varios inmuebles en Jalisco y Ciudad de México. Un juez federal notificó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del acuerdo. Y el próximo diciembre, a volar.

