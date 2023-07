En México hay 33 tipos de tarjetas de crédito bancarias y el promedio de interés que cobran supera 80 por ciento anual. Si no se pagan 100 pesos a tiempo, la deuda se convertirá en 180 pesos en un año y al sumarle impuestos, gastos de cobranza e intereses acumulados, los pasivos se duplicarán en menos de 12 meses.

os usuarios de tarjetas de crédito saben que si no pagan a tiempo les cobrarán intereses excesivos. Sin embargo, la mayor parte de los que cuentan con este servicio no pagan todo lo que deben, sino que lo cubren en parcialidades. Para colmo de males, como efecto del alza de las tasas de interés y de la caída del poder adquisitivo, un creciente número de usuarios ni siquiera pagan el mínimo fijado por los bancos.

El problema para gran parte de los consumidores es que no cuentan con otro tipo de crédito y si recurren a agiotistas o prestamistas no regulados, resulta más caro e incluso peligroso. Por ello mucha gente usa la tarjeta para todo tipo de compras aunque no pueda pagar a tiempo.

En México nos hace falta contar con más cultura financiera para utilizar adecuadamente los instrumentos de crédito. Un primer paso para no perder dinero en deudas impagables es usar las tarjetas exclusivamente para liquidar todo lo que se debe mes con mes. De esta manera la tarjeta se convierte en un aliado en lugar de un enemigo.

Si solamente se liquida el pago mínimo poco a poco la deuda se convierte en un barril sin fondo que descapitaliza a las familias. Con la acumulación de deudas a nivel personal ha crecido el número de tarjetahabientes que no pueden hacer frente a sus compromisos, tanto en México como en Estados Unidos.

Esta situación se reflejará próximamente en una crisis de pago que afectará a la economía de muchas familias.

