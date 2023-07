E

s senadora en activo, precandidata presidencial y contratista del gobierno al que combate y desea relevar. No le parece que haya conflicto de intereses ni nada que no pueda sobrellevarse con una risotada o una ocurrencia. Incluso se ha quejado de una especie de represión: El viernes íbamos a firmar un contrato en Banobras y nos lo cancelaron, Joaquín (López Dóriga, en Radio Fórmula). Era de 400 mil pesos, pero lo habíamos ganado derecho. Pero él ya dio instrucciones de que no me den trabajo. Ya se enojó y ya regañó. Pero yo tengo derecho a licitar y a tener un trabajo honrado (https://goo.su/dqmGFpC).

El relajado criterio político-empresarial de Xóchitl aviva el rechazo de sectores puristas del panismo y de la ultraderecha mexicana, que a ciertas consideraciones ideológicas (presunto trotskismo, apoyo a la diversidad sexual y los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, entre otros temas) añaden las objeciones muy prácticas a los entendimientos redituables con el poder en turno por parte de la carta salinista y foxista para la sucesión presidencial de 2024.

Gilberto Lozano, dirigente de la extraña organización llamada Frena, ha dicho en video que Gálvez habría infringido en sexenios anteriores (en particular en el que era servidora pública con Vicente Fox) varios artículos del Código Penal Federal relacionados con abuso de la función pública, tráfico de influencias y cohecho. Sugirió que debería estar en la cárcel (https://goo.su/U90G7Ex).

En otro video, Lozano asegura que logró la confesión de Xóchitl respecto a contratos recibidos durante la administración encabezada por Vicente Fox, de la que ella era parte. La ahora senadora ha dicho que los convenios que le señalan se concretaron en 2007, cuando ya no era funcionaria, pero en realidad vendió 2 millones de pesos durante la administración foxista, afirma Lozano. En la descripción de esa videograbación se menciona: “Inicia el duelo (la no aceptación, el coraje, el ‘oye, me tumbaste a mi Dios’”) de los que pensaban tener en Xóchitl una esperanza, este mes quedará fuera de la contienda” (https://goo.su/chdrN74).