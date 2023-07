A

ndrés Manuel lópez obrador ha sido objeto, no sólo ahora sino a lo largo de toda su carrera política, de los ataques más canallescos, y sin posibilidad de defenderse, porque la mayoría de los medios le han tenido, y le tienen, las puertas cerradas. Con algunas contadas excepciones. No sólo Andrés Manuel ha sido su villano favorito , sino también su esposa, sus hijos, sus hermanos. Nadie se les ha escapado. La situación comenzó a cambiar cuando ganó la Presidencia de la República en 2018, y habilitó un poderoso cañón: la mañanera. Desde entonces, ha podio aclarar, señalar, responder, contraatacar. Eso ya no les gustó a sus adversarios. Dicen que usa la mañanera para dividir y confrontar a la sociedad, ya se olvidaron de su campaña que lo marcaba como un peligro para México . Dicen que se sale de su papel de jefe de Estado; sin embargo, en otro país no se atreverían a difamar a quien tuviera ese cargo, se aplicaría la ley, aquí están abusando de la libertad que no tuvieron antes.AMLO no quiere llevar a ninguno de los que lo atacan a los tribunales.

El silencio

Paradójicamente, el Instituto Nacional Electoral ordenó a López Obrador no hablar sobre el proceso electoral del próximo año; acatará la orden, pero bajo protesta. Vamos a cumplir con todos los ordenamientos legales, como siempre lo hacemos, y con las decisiones, en este caso, de los organismos electorales. Nada más que lo hacemos bajo protesta, porque es muy injusto el que el grupo de potentados que se sentían dueños de México estén lanzados en contra de nosotros y que las autoridades nos limiten nuestra libertad. De todas maneras vamos a respetar, a acatar esas recomendaciones , dijo. También le ordena no hacer comentarios sobre los aspirantes presidenciales.

Así que la candidata de los Dos X podrá seguir dándose vuelo. Sin embargo, todavía en la mañanera de ayer habló de los contratos de Xóchitl Gálvez. Lo que sucede es que el INE no ha podido notificar el acuerdo a la Consejería Jurídica de la Presidencia. Al parecer se fueron de vacaciones por unos días.

Proceso revaluatorio

Preocupa en Estados Unidos la devaluación del dólar y sus consecuencias. ¿Hasta qué nivel va a caer? Está reduciendo el precio de los productos de exportación para México y el resto de sus clientes en el mundo, lo cual ayuda a aliviar las presiones inflacionarias. También está ayudando a reforzar monedas como el yen y nuestro peso. Desde otra perspectiva, una moneda estadunidense más débil tiende a impulsar sus exportaciones a expensas de sus competidores en Europa, Asia y América Latina. En ese orden de ideas, vale señalar que el peso avanzó ayer por séptima sesión consecutiva y anotó un nuevo máximo nivel desde diciembre de 2015. Nuestra moneda cerró en 16.71 por dólar, con una apreciación de 0.13 por ciento frente al precio de referencia de Reuters del viernes. Ese es el precio internacional, pero en algunas casas de cambio de la frontera norte venden los dólares a 16.20.