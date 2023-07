Hoskin señaló que aunque no hay una resistencia explícita a la demanda en el Congreso, reconoce que han pasado cuatro años y la delegada Kimberly Teehee que nombró, aún no le ha sido otorgado el derecho de participar en la cámara baja ni tiene una oficina o personal. Eso, a pesar de que el Comité de Reglas de la cámara confirmó que el tratado es válido y vigente. Hoskins afirma que los cherokee continuarán insistiendo en sus derechos bajo el tratado.

Hoy día, los cherokee son el pueblo indígena más grande de Estados Unidos, con presencia empresarial en los 50 estados de la Unión y más de 20 países del mundo, y su gobierno autónomo cuenta con 14 mil empleados. Me pareció que era un buen momento para afirmar ese derecho a la representación en el Congreso, afirma Hoskin. Los cherokee habían mandatado a sus líderes a tomar esta acción dentro de nuestra Constitución. No es sólo una medida de tener un representante en el Congreso, también es un asunto de justicia, ya que el tratado es parte de un documento que ha sido fuente de mucho dolor para nuestro pueblo .

A lo largo de tres siglos, los colonos europeos reprimieron brutalmente y desplazaron a los cherokee, y en 1835 unas 7 mil tropas estadunidenses los expulsaron en una última marcha de éxodo llamado el sendero de lágrimas , donde de los 16 mil que iniciaron la caminata, 4 mil perecieron en el camino a lo que fue llamado territorio indígena , en lo que ahora es Oklahoma. Para justificar esta medida, el gobierno estadunidense firmó el Tratado de New Echota, de 1835, con un grupo cherokee, y el acuerdo fue ratificado por el Senado.

▲ Chuck Hoskin Jr, jefe principal de la Nación Cherokee, con 450 mil ciudadanos y una economía de 3 mil mdd, conversó con La Jornada sobre la lucha con Washington por la defensa de sus derechos. Foto Nación Cherokee

Y continuarán construyendo su nación. En reciente visita a la Nación Cherokee de La Jornada, era evidente un territorio extenso con una infraestructura gubernamental desarrollada. Estamos más fuertes que en cualquier otro momento después del éxodo , enfatiza Hoskin. Unos 141 mil cherokee viven en el territorio en Oklahoma bajo su gobierno autónomo, y Hoskins reconoce que enfrentan desafíos difíciles , desde pobreza, hasta falta de oportunidades de educación y adicciones. Sin embargo, afirma con orgullo que gozan del mejor y más grande sistema de salud de todas las más de 500 tribus en Estados Unidos, y un gobierno eficiente, más actividad empresarial en fábricas, escuelas, construcción, universidad y casinos.

Hoskin comentó que durante ciertos periodos, cuando Estados Unidos se ha quitado del camino, nosotros hemos prosperado . La Jornada le indicó que algunos han expresado ese mismo sentimiento en América Latina, ante lo cual rió, diciendo que lo entendía.

Su abuelo, contó, pasó gran parte de su vida en un mundo en el cual los cherokee estaban tan suprimidos, donde se suponía que seríamos relegados a la historia. Hoy lo opuesto es cierto, y estoy muy orgulloso de eso .

El Museo Nacional de Historia Cherokee, en la capital indígena Tahlequa, ofrece la historia de esta nación, y también una exhibición especial sobre los esclavos afroestadunidenses que tenían algunos de los cherokee (no todos apoyaban la esclavitud) y su lucha para no sólo ser liberados, sino reconocidos como miembros de la nación indígena. Es una historia compleja y poco conocida. Hoskin y la directora del museo enfatizan que es parte de un esfuerzo de revelar toda la historia de este pueblo y las luchas por la igualdad.

A corta distancia, hay otro museo en lo que fue la casa del gran inventor, historiador, artista y lingüista cherokee, Sequoyah. Nacido en Carolina del Norte, el intelectual estaba convencido de que el idioma escrito era fuente de poder, como en el caso de los blancos, y a partir de 1809 empezó a elaborar la versión escrita del idioma cherokee. Para 1821 había creado un sistema de 87 símbolos de un tipo de silabario del hasta entonces idioma oral. Ese idioma –oral y escrito– se sigue enseñando a estudiantes cherokee, empleado en anuncios oficiales bilingües y en el primer periódico publicado por indígenas, el Cherokee Phoenix, que fue fundado en 1828, y que es bilingüe hasta hoy (https://www.cherokeephoenix.org/).