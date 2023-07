Propuso que los políticos tengan serenidad y reprochó que se hayan hecho juicios anticipados que ponen en riesgo a su familia y la gobernabilidad en Chilpancingo.

Se deslindó de los acontecimientos violentos ocurridos hace más de una semana en esta capital, que dejaron un saldo de nueve personas asesinadas (seis de ellas taxistas), cuatro heridos y siete unidades de transporte público incendiadas. Lo dije en su momento: no tengo nada que ocultar, y si sale otro video, no me preocupa ni me ocupa , subrayó.

Puntualizó que no existe rompimiento alguno con autoridades estatales ni federales, y por el contrario, hay coordinación con todas las dependencias.