Martes 18 de julio de 2023, p. 8

Londres. El cantante Elton John compareció el lunes por videoconferencia ante un tribunal londinense para declarar en el juicio por agresión sexual contra el premiado actor Kevin Spacey.

Spacey, de 63 años, se ha declarado inocente ante el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, de 12 cargos de delitos sexuales presuntamente cometidos contra cuatro hombres en Gran Bretaña entre 2001 y 2013.

Los delitos habrían tenido lugar en una época en que vivía y trabajaba principalmente en Gran Bretaña, desde 2003 como director artístico del teatro Old Vic de Londres. Los cuatro demandantes han declarado que Spacey los manoseó agresivamente y, en el caso de uno, le practicó sexo oral mientras estaba desmayado en un departamento del actor, lo que Spacey dijo la semana pasada era completamente incorrecto y perturbador .

El dos veces ganador del Óscar citó el lunes a Elton John como testigo, quien compareció por videoconferencia desde Mónaco.

Se le preguntó por la presencia de Spacey en una lujosa fiesta a principios de la década de 2000, camino a la cual Spacey supuestamente agredió sexualmente a un conductor de forma tan agresiva que casi estrelló el coche.