Integró varios grupos en los años 50, como Donato e seu conjunto, con el que grabó su primer disco, Cha Dancante, producido por Tom Jobim.

Reconocido como artista creativo y versátil, se resistió a encasillarse en un género. No soy bossa nova, no soy samba, no soy jazz, no soy rumba, no soy forró. En verdad, soy todo eso al mismo tiempo , dijo en una entrevista a O Globo en 2014.

Entre otros, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva le rindió homenaje. Fue uno de los genios de la música brasileña. Hoy perdimos a uno de nuestros mayores y más creativos compositores. Marcó la historia de la música en nuestro país con composiciones que recorrieron el mundo , tuiteó.

El músico conquistó al público internacional en giras y vivió durante más de una década en Estados Unidos.

Al regresar a Brasil, en los años 70, trabajó junto a estrellas de la bossa nova y el Tropicalismo, que revolucionaba por entonces la música popular local, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Roberto Menescal y Gal Costa.

No soy rico ni pretendo serlo con lo que hago. El objetivo de mi trabajo es alegrar los corazones , dijo Donato en otra entrevista con O Globo.

En Estados Unidos también grabó el álbum A Bad Donato, que fusionó jazz, funk y soul. Inspirado por los sonidos que escuchó de James Brown, Jimi Hendrix y Janis Joplin, indicador del eclecticismo a lo largo de su carrera.